Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyində (TƏBİB) yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, Şəmsi Gülverdi TƏBİB-in ümumi şöbəsinə müdir təyin edilib.

Qeyd edək ki, Ş.Gülverdi bundan əvvəl də TƏBİB-də koordinator vəzifəsində çalışıb.

