Bakıda qadın əri tərəfindən hədələnir: "Ölmək istəmirəm - AÇIQLAMA

Bakı şəhərində qadın əri tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, R.Qafarova adlı qadın bu haqda sosial şəbəkə üzərindən paylaşım edib.

O, əri tərəfindən döyülərək işgəncələrə məruz qaldığını və hadisə ilə bağlı Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 3-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən izahatı alındığını bildirib:

“Amma hələ də heç bir tədbir görülmür. Üç övladım var və birinin sağlamlıq imkanları məhduddur. İşə gedə bilmirəm, ölümlə təhdid olunuram. Mən ölmək istəmirəm”.

Daxili İşlər Nazirliyindən məsələyə cavab olaraq bildirilib ki, bununla bağlı artıq araşdırma aparılır:

“Nazirlik yayılan məlumatdan xəbərdardır və araşdırma aparılır”.

