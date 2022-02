Gəncənin bu iki rayonunun ləğv edilməsi təklif edilir

Bu gün Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin iclası keçirilib.

Metbuata.az-ın xəbərinə görə, toplantının gündəliyinə iki məsələ daxil edilib.

Əvvəlcə komitə üzvləri “Gəncə şəhərinin inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi haqqında” qanun layihəsini müzakirə ediblər. Bildirilib ki, Gəncə şəhərinin Nizami və Kəpəz rayonlarının ləğv edilməsi təklif edilir. Dəyişikliklə Nizami və Kəpəz rayonlarındakı inzibati ərazi dairələri Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyinə verilir.

Daha sonra isə deputatlar “Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında” qanuna əlavə edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsindəki dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarıblar. Qeyd edilib ki, layihəyə əsasən, Kəpəz bələdiyyəsinin əhatə etdiyi ərazi vahidlərinə Cavadxan, Məhsəti, Natəvan, Sadılı və Şıxzamanlı qəsəbələri, Gəncə şəhərinin 3 və 4 saylı sahə inzibati ərazi dairələrinin ərazisini təşkil edən hissəsi, Nizami bələdiyyəsinin əhatə etdiyi ərazi vahidlərinə isə Gəncə şəhərinin 1 və 2 saylı sahə inzibati ərazi dairələrinin ərazisini təşkil edən hissəsi daxil olacaq.

Müzakirələrdən sonra hər iki qanun layihəsi I oxunuşda parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib.

