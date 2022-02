Azərbaycan universitetlərinin dünya reytinqindəki sırası açıqlanıb - SİYAHI

Dünyanın 31 mindən artıq universitetini əhatə edən “Webometrics” Reytinqi (Webometrics Ranking of World Universities) 2022-ci il üçün ilk reytinq sıralaması yayımlayıb

Metbuat.az bildirir ki, sözügedən siyahıda Azərbaycanın 48 universitetin adı qeyd edilib.

1. BDU - 3319

2. UNEC - 4077

3. Xəzər Universiteti - 4254

4. ADA Universiteti - 4696

5. ADNSU - 5130

6. ATU (Tibb) - 6961

7. BMU - 7418

8. AzTU - 8359

9. GDU - 9284

10. ADPU - 9393

11. AzMİU - 9538

12. BANM - 11155

13. SDU - 12835

14. FHN Akademiyası - 13173

15. ADU - 14386

16. NDU - 15234

17. MDU Bakı filialı - 15476

18. ADAU - 15556

19. BBU (Bakı Biznes) - 15653

20. OYU (Odlar Yurdu Universiteti) - 16862

21. AU (Azərbaycan Universiteti) - 17214

22. QKU (Qərbi Kaspi) - 17754

23. LDU - 17967

24. ADMİU - 18441

25. BSU - 18629

26. BMU (Bakı Musiqi Akademiyası) - 19290

27. ADDA - 20077

28. MAA - 20140

29. DİA - 20214

30. BAAU (Avrasiya) - 20243

31. NU (Naxçıvan Universiteti) - 20521

32. ATMU - 20730

33. PA (Polis Akademiyası) - 20770

34. AƏSMA - 21822

35. MDU - 22151

36. ADBTİA - 22375

37. ADRA - 22782

38. ATU (Texnologiya) - 23205

39. AKU - 23285

40. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu - 23356

41. Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı - 23774

42. Aİİ (İlahiyyat) - 25379

43. AMK (Konservatoriya) - 25568

44. BQU (Qızlar) - 27821

45. NMİ (Naxçıvan Müəllimlər) - 27895

46. XA (Xoreoqrafiya Akademiyası) - 27967

47. NDU - 29238

48. MPİ (Mingəçevir Politexnik) - 31134

