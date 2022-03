Böyük Britaniya Latviyaya hərbi qüvvə göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərhədə zirehli texnikalar cəmləşdirilib. Həmçinin, ABŞ Polşaya, Latviyaya, Estoniyaya, Litvaya qırıcılar və helikopterlər göndərib. Ekspertlərin sözlərinə görə, Qərb Rusiyanın Ukraynadan sonra digər ölkələrə müdaxilə edə biləcəyindən narahatdır.

Analitiklər hesab edir ki, Qərbin həmləsinə qarşı Rusiya Ukrayna əməliyyatlarında yeni mərhələyə keçə bilər.

