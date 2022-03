Bakıda zibillikdən silah-sursat tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, daxil olmuş məlumat əsasında Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 27-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən Nəriman Nərimanov prospektindəki məişət tullantıları qutusundan nömrəsi silinmiş “AK-74” markalı avtomat silahı və 4 ədəd 7,62 çaplı patron tapılıb.

