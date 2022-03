Ceyhun Bayramovdan Çanaqqala Zəfəri ilə bağlı PAYLAŞIM - FOTO

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Çanaqqala Zəfərinin 107-ci ildönümü ilə əlaqədar sosial şəbəkədə paylaşım edib. Bu barədə XİN başçısı tviter hesabında yazıb. “Qardaş Türkiyənin tarixinə qızıl hərflərlə yazılan Çanaqqala Zəfərindən 107 il ötür. Bu əlamətdar gündə Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkü, onun silahdaşlarını dərin hörmətlə anır, bütün Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik”, - deyə nazir qeyd edib.

