Litva Rusiya qazından tamamilə imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, aprelin əvvəlindən Litva Rusiyadan qaz idxalını dayanadırıb.

“Qazprom” Litvanın qaz operatoru olan "Amber Grid" şirkətinə məlumat verib ki, Rusiya artıq Litva-Belarus xətti ilə qaz tədarük etmək niyyətində deyil.

