Polşa, Litva, Latviya və Estoniya prezidentləri Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenski ilə görüşmək üçün Kiyevə səfər edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Estoniya Prezidenti Alar Karis foto paylaşıb. Onlar Ukraynaya aid qatarın yanında foto çəkdiriblər. Alar karis bildirib ki, onlar Ukrayna xalqına güclü dəstəklərini nümayiş etdirmək üçün Kiyevə səfər edirlər.

