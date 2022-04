Litva Prezidenti Qitanas Nauseda, Latviya Prezidenti Eqils Levits, Polşa Prezidenti Andjey Duda və Estoniya Prezidenti Alar Karis Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə səfərdədilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində tərəflər Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəklər.

