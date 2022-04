Bəxtiyar Hacıyev Vilayət Eyvazovla görüşündən yazdı

Xəbər verdiyimiz kimi, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Daxili İşlər Nazirliyində nazir, general-polkovnik Vilayət Eyvazovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, B.Hacıyev görüş barədə feysbuk hesabında paylaşım edib.

“Daxili işlər naziri V.Eyvazovla görüşümüz oldu. 2 saatdan artıq davam edən görüşdə DİN ilə olan problemlərin ilk gündən bu günə necə gəlməsi, DİN-in qanunsuz bir çox addımları barədə açıq söhbətimiz oldu.

Son hadisə ilə bağlı bildirildi ki, burada əsas hədəf DİN-dir, onların heç bir marağı yoxdur, yaxın müddətdə araşdırma aparıb, nəticəsini bildirəcəkləri deyildi”, - o qeyd edib.

O vurğulayıb ki, cinayətkarlar tapılmayana, cəzalanmayana qədər başına gələcək hadisələrlə bağlı DİN-in məsuliyyət daşıyacağını bildirib.

