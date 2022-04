Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Elçin Səmədli UEFA-dan təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Səmədli qadın futzalçılardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsinin C qrupunun oyunlarında iş başında olacaq.

Qeyd edək ki, C qrupunun matçları 11 - 14 mayda Litvada gerçəkləşəcək. Bu qrupda yerli komanda ilə yanaşı, Bosniya və Herseqovina, Sloveniya və Qazaxıstan da mübarizə aparacaq.

