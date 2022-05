Xilas olmağın yolu Putini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır - Diplomatdan çağırış

“Qərbi və müttəfiqləri Rusiyanın gələcəkdəki təhdidlərindən xilas etmək üçün Prezident Vladimir Putini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq lazımdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Litvanın xarici işlər naziri Qabriellius Landsbergis belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ və NATO Rusiyaya qarşı daha sərt mövqe ortaya qoymalıdır. Diplomat Rusiyanın təşkil etdiyi 9 may Zəfər bayramının təmtəraqlı keçmədiyini, generalların üzündəki tutqun ifadənin Ukrayna müharibəsindəki uğursuzluğun nümayişi olduğunu ifadə edib.

