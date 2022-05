Litva parlamenti Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsini soyqırım kimi tanıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, beləliklə Litva Ukrayna işğalını soyqırım kimi tanıyan ilk ölkə olub. Məlumata görə, sənədin lehinə 128 deputat səs verib. Sənəddə Rusiya ordusunun Buca, İrpin, Mariupol və digər bölgələrdə törətdiyi hadisələrin kütləvi müharibə cinayəti olduğu qeyd edilib.

Qərarda Rusiya ordusunun Ukraynaya qarşı həyata keçirdiyi irimiqyaslı müharibənin Ukrayna xalqına qarşı soyqırım olduğu bildirilib.

