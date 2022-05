Litva Rusiyadakı səfirini geri çağırdı

Litva Eytvidas Bayarunası Rusiyadakı səfir vəzifəsindən rəsmən geri çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq qətnaməni cümə axşamı Litva hökuməti qəbul edib.

Sənədə əsasən, Bayarunas iyunun 1-dən vəzifəsini yerinə yetirməyi dayandıracaq. Hökumət həmçinin Litvanın Vilnüsdəki Rusiya səfirliyinin rəhbəri Aleksey İsakov və Klaypedadakı Rusiya Baş Konsulluğunun əməkdaşlarını ölkədən çıxarmaq barədə qərarından sonra Rusiyanın bağladığı Litvanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunu da iyunun 7-dən ləğv etmək niyyətindədir.

Xatırladaq ki, aprelin əvvəlində Ukraynada baş verən hadisələrlə əlaqədar Litva hökuməti Litva ilə Rusiya arasında diplomatik missiyanı müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsinə endirmək qərarına gəlib və Rusiya səfirinə respublikanı tərk etməyi əmr edib. Həmçinin Rusiyanın Klaypedadakı konsulluğunun bağlanması qərara alınıb.

