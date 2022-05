Bakıda 30-a yaxın məktəbin direktoru yoxdur - RƏSMİ

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyində direktor vəzifəsi vakant olan məktəblərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər xəbər verir ki, İdarənin tabeliyində olan 28 təhsil müəssisəsinin direktoru vəzifəsi vakantdır.

Qeyd edilib ki, 2021-2022-ci tədris ilində BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinə 37 (109, 136, 156, 170, 172, 173, 31, 21, 229, 262, 312, 52, 55, 59, 96, 122, 105, 311, 177, 319, 323, 256, 130, 232, 80, 302, 320, 223, 216, 205, 210, 56, 209, 201, 166, 57, 226) yeni direktor təyinatı həyata keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.