Prezident İlham Əliyev 28 May - Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının tviter səhifəsindəki paylaşımdakı fotonun üzərində bu sözlər yer alıb: “Müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır! Yaşasın güclü, müstəqil Azərbaycan!”.

