Ağır xəstəliyə tutulduğu deyilən Putinin səhhəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin xəstəliyi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib.

Lavrov bununla bağlı deyib: "Prezident Putin hər gün ictimaiyyət qarşısına çıxır. Siz onu ekranlardan izləyə, çıxışlarını oxuya və dinləyə bilərsiniz. Düşünmürəm ki, ağlı başında olan insanlar bu insanda hansısa xəstəlik və ya xəstəliyin əlamətlərini görə bilsinlər”.



Qeyd edək ki, KİV Vladimir Putinin xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkməsi və onun əməliyyat olunacağı ilə bağlı xəbərlər yaymışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.