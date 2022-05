İyun ayında bayramlarla əlaqədar qeyri-iş günləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 15-i Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü, iyun ayının 26-sı isə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür.

İyunun 26-sı bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək, 27 iyun qeyri-iş günü olacaq.

Beləliklə, iyunun ayının 15-i və 27-si bayramlarla əlaqədar qeyri-iş günüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.