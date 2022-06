Litva Prezidenti İlham Əliyevi ölkəsinə səfərə dəvət edib

Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident.

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm birlik və uğurlar arzulayıram.

Sevindirici haldır ki, ötən ay Azərbaycana rəsmi səfərim zamanı Sizinlə görüşmək və ölkələrimiz üçün önəmli olan təhlükəsizlik, siyasi və iqtisadi məsələləri, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlığın gələcək inkişafını müzakirə etmək imkanım oldu. Fürsətdən istifadə edərək göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm, eləcə də xanımım Diananın Mehriban xanım Əliyevaya ən xoş arzularını və minnətdarlığını çatdırıram.

Azərbaycan Litvanın Qafqazda önəmli tərəfdaşıdır. Qafqazda sülh, sabitlik və iqtisadi inkişaf region ölkələrinin, eyni zamanda, Litvanın və Avropa İttifaqının ümumi maraqlarına uyğundur.

Rusiya-Ukrayna müharibəsi zamanı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı strateji tərəfdaşlıq xüsusilə vacibdir. Mən çox ümid edirəm ki, biz bu mübarizədə Ukraynanı dəstəkləyəcəyik.

Biz Azərbaycanı enerji sahəsində etibarlı tərəfdaş hesab edirik və buna görə əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirməkdə maraqlıyıq. Biz, həmçinin nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, informasiya texnologiyaları, innovasiya və təhsil sahələrində qarşılıqlı faydalı əlaqələrimizi genişləndirə bilərik.

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Sizi Litvaya səfərə dəvət etmək istəyirəm. Əminəm ki, bu səfər ikitərəfli münasibətlərimizi və xalqlarımız arasındakı əlaqələri daha da genişləndirməyə və gücləndirməyə kömək edəcəkdir.

Milli bayramınız münasibətilə Sizi bir daha təbrik edirəm.

Xahiş edirəm, ən xoş arzularımı və ən yüksək ehtiramımı qəbul edəsiniz".

