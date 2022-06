Azərbaycan heç bir formada Ermənistana sona qədər güvənməməlidir - Politoloqdan AÇIQLAMA

Bir neçə gün öncə Ermənistan fövqəladə hallar naziri Armen Pambuxçyan bəyan edib ki, onun Qarabağla bağlı mövqeyi hökumətin proqramında əksini tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlərlə söhbətində o, “Artsaxın heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacağına inanırmı” sualına, “Mənim mövqeyim hökumət proqramında təqdim olunub. Hökumət bu məsələ ilə (Qarabağ problemi - red.) bağlı danışıqlar aparır. Düşünmürəm ki, fövqəladə hallar naziri bu danışıqlara münasibət bildirmək səlahiyyətinə malikdir. Amma sənəddə nə deyilirsə, onu hökumət proqramına uyğun olaraq, mən öz şəxsi nöqteyi-nəzərim hesab edirəm”, - deyə cavab verib.

Politoloq Tural İsmayılov erməni nazirin bu fikirlərinə münasibət bildirərək qeyd etdi ki, hazırda Azərbaycanla-Ermənistan arasında delimitasiya ilə bağlı işçi qruplarının iclaslarının keçirildiyi bir vaxtda Ermənistan hakimiyyətindən Qarabağın dırnaqarası müstəqiliyyi ilə bağlı verilən provakasiyon suallara açıqlamalar verilməsi təqdir olunan haldır.

“Bir neçə ay bundan əvvəl Qarabağla bağlı daha təxribat xarakterli suallar verməyə çalışan Ermənistan iqtidar nümayəndələrinin üçüncü Brüssel görüşündən sonra bu tip təxribatçı və provakasion suallardan yayınmağa çalışması müəyyən müsbət gümanlara düşməyimizə səbəb olur. Bildirim ki, Azərbaycan heç bir formada Ermənistana sona qədər güvənməməlidir. Çünki delimitasiya müddəti uzun vaxt aparan prosessdir və bütövlükdə Azərbaycan - Ermənistan münasibətlərinin normallaşması da qısa bir vaxtda baş verəcək hadisəyə də oxşamır”.

Müsahibimiz onu da bildirdi ki, istənilən halda indiki Ermənistan revanşistləri, Hayastan bloku və radikal müxalif kəsimlərdən fərqli olaraq Paşinyan komandasının Azərbaycanı qıcıqlandırmaqdan çəkinməsi hazırki vəziyyət üçün passiv qiymətləndirilməlidir.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan da “Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq” ifadəsinin danışıqlar prosesinə maneçilik törətdiyini vurğulayıb və onu səsləndirməyin əleyhinə çıxıb. Simonyandan əvvəl xarici işlər nazirinin müavini Mnatsakan Səfəryan “Artsax Azərbaycanın tərkibində olmayacaq” cümləsini tələffüz etməkdən imtina edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

