“Keçən həftə Azərbaycana səfər etdim. Bakıdakı festivalda əlverişli şərait yaradıldığı zaman gənclərimizin nələr edə bildiklərinin şahidi olduq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

“Növbəti “Texnofest”i Samsunda təşkil edəcəyik. Biz indiki nəslin bizim yaşadığımız çətinlikləri yaşamamalarını istəyirik və bunun üçün çalışırıq”, - o söyləyib.

