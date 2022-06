Litva hökuməti Bayraktar TB2 almaq üçün Türkiyə ilə müqavilə imzaladıqlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamaya görə, PUA-nın alınması üçün ödəniləcək məbləğ kampaniya ilə toplanıb. Alınan PUA Ukraynaya pulsuz veriləcək.

Qeyd edək ki, kampaniya ötən həftə başlamışdı. Kampaniyanın təşkilatçıları 6 milyon avroya ehtiyac olduğunu açıqlamışdı.

