NATO-nun Hərbi Hava Qüvvələri Baltikyanı ölkələrdə təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlərə Almaniya, Finlandiya, İsveç, Böyük Britaniya və Türkiyəyə məxsus təyyarələr cəlb edilib. Təlimlər Estoniyada başlayıb. Ardınca təyyarələr Latviya və Litvada təlim uçuşları həyata keçirəcək.

Qeyd edək ki, NATO 14 ildir Baltikyanı ölkələrdə təlimlər keçirir .

