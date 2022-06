Azərbaycan və Slovakiya yığmaları arasında Bakı keçiriləcək UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin III tur oyunu üçün təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanı Litvadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Baş hakim Donatas Rumsasa Aleksandr Radius və Dovidas Sujidelis laynsmanlar qismində köməklik göstərəcək.

Dördüncü hakim funksiyasını Robertas Valikonis yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, qarşılaşma iyunun 10-da "Dalğa Arena"da, saat 20:00-da başlayacaq.

