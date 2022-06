Türkiyə Litvanı darmadağın etdi

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecənin ən bol qollu qarşılaşmasında isə Türkiyə səfərdə Litvanı 6 cavabsız qolla darmadağın edib.

Bundan başqa, A Liqasının 3-cü qrupunda Almaniya - İngiltərə matçı 1:1 hesabı ilə bitib. Qrupun digər oyununda İtaliya Macarıstanı 2:1 hesabı ilə yenərək, liderliyə yüksəlib.

B Liqasının 3-cü qrupunda Finlandiya Monteneqronu 2:0, Bosniya və Herseqovina isə Rumıniyanı 1:0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb.

