Millimiz Slovakiyaya uduzdu

Millimiz bu gün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 3-cü tur oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canni De Byazinin baş məşqçisi olduğu komanda Slovakiyanı qəbul edib. "Dalğa Arena"da keçirilən görüşdə yığmamız 0:1 hesabı ilə məğlub olub.

Qeyd edək ki, millimiz turnirin ilk turunda Qazaxıstana 0:2 hesabı ilə uduzub, 2-ci turda Belarusla qolsuz bərabərə qalıb.

10 iyun

20:00. Azərbaycan - Slovakiya - 0:1

Qol: Vayss, 81

Baş hakim: Donatas Rumsas (Litva)

"Dalğa Arena"

22:45. Belarus - Qazaxıstan

Baş hakim: Manuel Şuetenqruber (Avstraliya)

"Karadjordje" stadionu

