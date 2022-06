NATO-nun növbəti sammitinin yeri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Madriddə keçirlən Sammitində qəbul olunan yekun bəyannamədə bildirilib.

Qeyd olunub ki, NATO-nun 2023-cü il Sammiti Litvanın paytaxtı Vilnüsdə keçiriləcək.

