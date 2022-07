Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski müsaəlmanların Qurban bayramını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o təbrik mesajının sonunda həmçinin Krım tatarlarının türkcəsində bayram təbriki deyib:

“Bunu Krım-tatar xalqı xüsusi ilə gözləyir. Mən inanıram ki, bizim bir-birimizi azad Krımda təbrik edəcəyimiz il gələcək.

Qurban bayramınız xeyirli və mübarək olsun!”.

