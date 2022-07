Putin Kalininqradla bağlı sanksiyaya cavab verəcək

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko arasındakı telefon danışığının detalları məlum olub. Prezidentlər Litvanın Kalininqrad bölgəsinə dair məhdudiyyətlərini müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçıları Litvanın məhdudiyyətlərinə qarşı atılacaq birgə tədbirləri nəzərdən keçiriblər.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Avropadakı tək quru parçası olan Kalininqrada gedən dəmiryolu Belarus və Litvadan keçir. Ukraynadakı müharibədən sonra Litva Kalininqrada gedən məhsullara məhdudiyyət tətbiq edilib.

