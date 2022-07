Gecənin nəticələri: Ən çox qolun sahibi "Qarabağ"dır

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 görüş keçirilib.

Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Bakıda Polşanın "Lex" klubunu qəbul edib. Səfərdə rəqibinə 0:1 hesabı ilə ilə uduzan "köhlən atlar" 5:1 hesablı qələbə qazanaraq mərhələ adlayıb.

Cavab oyunları

RFŞ (Latviya) - HIK (Finlandiya) - 2:1

İlk oyun - 0:1

"Jalgiris" (Litva) - "Balkani" (Kosovo) - 0:0

İlk oyun - 1:1

"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Lex" (Polşa) - 5:1

İlk oyun - 0:1

“Linkoln” (Cəbəllütariq) - "Şkupi" (Şimali Makedoniya) - 2:0

İlk oyun - 0:3

"Şerif" (Moldova) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - 1:0

İlk oyun - 0:0

"Tirana" (Albaniya) - "Düdelanj" (Lüksemburq) - 1:2

İlk oyun - 0:1

"Hibernians" (Malta) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - 0:0

"Sutyeska" (Monteneqro) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - 0:1

İlk oyun - 0:2

"Vikinqur" (İslandiya) - "Malmö” (İsveç) - 3:3

İlk oyun - 2:3.



