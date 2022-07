İyulun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Kiril Petkov ilə təkbətək görüşü keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Baş nazir Kiril Petkovu qarşıladı.

Sonra rəsmi foto çəkdirildi.

