Daxili işlər orqanlarında yeni təyinat olub.

Metbuat.az "APA"ya istinadən xəbər verir ki, daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Tərtər rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polis Bölməsinə yeni rəis təyin edilib.

Polis mayoru İldırım Alıyev bu vəzifəyə təyinat alıb.

Buna qədər o, Daşkəsən RPŞ Dövlət Yol Polis Bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

