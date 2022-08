Rusiya Ukraynadan sonra bu qonşularına hücum edəcək - ŞOK AÇIQLAMA

“Rusiya Ukraynadan sonra Moldova, Qazaxıstan və Gürcüstana hücum edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçma BBC-yə müsahibəsində deyib.

Onun fikrincə, ən böyük təhlükə Litva və ya Polşanı deyil, NATO-dan kənar postsovet respublikalarını gözləyir:

“Moldova və Şimali Qazaxıstanla bağlı eyhamlar adi hala çevrilib, indi bu kontekstdə Gürcüstanın da adı çəkilir. Axı Rusiya yalnız bəzən ondan daha zəif olanlara, hətta daha yaxşı - böyüklük sırası ilə zəif olanlara hücum edir”.

L.Kuçma həmçinin bildirib ki, Rusiya NATO-ya birbaşa meydan oxumağa qadir deyil. Keçmiş Prezidentin sözlərinə görə, əgər Ukrayna dözərsə, o zaman Rusiyanın digər postsovet ölkələrinə hücumu olmayacaq.

