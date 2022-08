Azərbaycanın tanınmış informatika mütəxəssisi Ramin Mahmudzadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış alim 87 yaşında dünyasını dəyişib.

Ramin Mahmudzadə 31 avqust 1935-ci ildə Bakıda anadan olub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra ali təhsilini Ukraynanın Dnepropetrovsk Universiteti, BDU və Sankt-Peterburq universitetlərində davam etdirib.

Fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra təhsil sistemində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

