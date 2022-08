"Razı olsam, anam vətənə qayıtmağıma icazə verməz" - Xalq artistinin oğluna ŞOK TƏKLİF - FOTO

Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın oğlu Cahad Hacıyev növbəti açıqlaması ilə müzakirə yaradıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin övladı instaqramda sual-cavab edib. Cahada bir neçə izləyicisi porno filmlər ilə bağlı sual ünvanlayıb.

O deyib ki, Kiyevdə olarkən bir şirkətin porno çəkilişinə baxıb:

“Yarım saatlıq video çəkmək, işıqlandırmaq üçün azı 7, digər montaj işlərinə görə isə 8 saat vaxt lazımdır”.

Bundan başqa o bildirib ki, porno filmlərdə çəkilməsi üçün təklif gəlib:

“Mən də belə bir təklif aldım. Bir saata 50 avro təklif etmişdilər. Sonra fikirləşdim ki, razı olsam, anam vətənə qayıtmağıma icazə verməz”.

