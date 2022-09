İlham Əliyevin səfəri ikitərəfli münasibətlərə töhfə verəcək - Mario Draqi

İtaliya Nazirlər Şurasının Sədri Mario Draqi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu ölkəyə səfərinin ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına töhfə verəcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mario Draqi bunu sentyabrın 1-də Romada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə təkbətək görüşündə qeyd edib.

Nazirlər Şurasının Sədri İtaliya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində çox yaxşı əlaqələrin qurulduğunu və qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin davamlı surətdə artdığını, enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurğulayıb.

