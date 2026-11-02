Azərbaycan Texnologiya Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəyalə Mürsəl tutduğu vəzifədən azad olunub.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, son 9 ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Mətbuat xidmətinə rəhbərlik edib. Universitetdəki fəaliyyəti ilə yanaşı, "ARB 24" Televiziyasının Qərb bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri kimi də çalışıb.
Xatırladaq ki, jurnalist bundan sonra fəaliyyətini Qarabağ bölgəsinə - Xankəndi şəhərinə köçərək "ARB" Televiziyasının Qarabağ bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri kimi çalışacaq.