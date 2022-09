Vətən müharibəsi şəhidinin əkiz bacı-qardaşı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə KTM-in İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin müdiri Elnur Hidayətoğlu bildirib.

"TƏBİB-in tabeliyində olan Respublika Perinatal Mərkəzində ailənin tək övladı, 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan Sadiq Vəliyevin əkiz bacı-qardaşı dünyaya gəlib", - o qeyd edib.

