Totti boşanma səbəbini açıqladı: "Dedilər İlari başqası ilə görüşür" - FOTO

"Roma"nın əfsanəsi Françesko Totti 20 il evli olduğu model İlari Blazi ilə boşanma səbəbini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Zazoom.it“ saytı 45 yaşlı veteran futbolçunun dediklərini belə çatdırıb:

"Mən çətin bir dövr keçirdim. Əvvəlcə karyeramı bitirdim, sonra atam koronavirusdan öldü. Elə mən özüm də 15 gün COVİD-dən ağır xəstə idim. Ancaq həyat yoldaşım ona ən çox ehtiyacım olan vaxtda mənə dəstək olmadı.

İlk dəfə mənim ona xəyanət etdiyim doğru deyil. Xəyanət barədə danışmayacağam dedim, danışmadım. Amma son həftələr o qədər uydurma hekayələr oxumuşam ki... Onların bəziləri hətta uşaqlarıma da təsir edir.

Ötən ilin sentyabrında mən şayiələr eşitməyə başladım. “Qulaq as, İlari başqası ilə görüşür. Bir nəfərlə deyil eyni zamanda bir neçə adamla sevgi yaşayır" dedilər mənə.

20 illik münasibətimdə ondan fərqli olaraq mən heç zaman aldatmamışam. Amma inandığım insanlar tərəfindən bu barədə xəbərdarlıq edildikdən sonra şübhələnməyə başladım. Telefonuna baxdım və gördüm ki, İlari ilə başqa bir kişi arasında münasibət var. Gördüm ki, üçüncü şəxs var. Hamının tanıdığı biznesmen Fabritsio Korona idi. Sonra isə gördüm ki, başqa adamlarla müxtəlif zamanlarda görüşürmüş.

Sübut da var idi. Bu, məni depressiyaya sürüklədi. Belə bir vəziyyətdən Noeminin (hazırda sevgilisi olan qadın) sayəsində çıxdım.

Yəqin ki, İlari ilə hər şey məhkəməyə qədər gedəcək.

Artıq bu barədə danışmayacağam. Həmişə ürəyimdə gəzdirdiyim “Roma”dan və futboldan danışmağa üstünlük verirəm”. (fanat.az)

