"Xəstə insanlar maska taxsalar, özlərindən insanları qorusalar, biz bu mövsümü daha rahat keçirərik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri REAL TV-yə TƏBİB-in Strateji İnkişaf Departamentinin rəhbəri Yaqut Qarayeva bildirib.

TƏBİB rəsmisi əlavə edib ki, payız və qış mövsümü respirator xəstəliklər baxımından həmişə gərgin olub: "Hava soyuyur, insanlar qapalı məkanlara yığılır. Onların arasında bu xəstəliklər yayılmağa başlayır".

