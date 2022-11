Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Mirzəzadə Nurəddin Burhan oğlunun ehtiyatsızlıqdan baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib.

Metbuat.az vəfat edən hərbçimizin fotosunu təqdim edir.

