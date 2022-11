2022-ci ilin avqust ayında həyata keçirilən "Qətiyyətli cavab" əməliyyatının bilinməyən detalları təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı İctimai TV reportaj hazırlayıb.

Qeyd edək ki, "Qətiyyətli cavab" əməliyyatı vasitəsi ilə ordumuz taktiki və strateji üstünlüyünü tam olaraq təmin etmiş oldu.

Həmin videonu təqdim edirik:

