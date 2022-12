Türkiyənin reaktiv pilotsuz qırıcısı “Bayraktar Kızılelma” ilk uçuşunu həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Baykar” şirkətinin rəhbəri Səlcuq Bayraktar özünün tviter səhifəsində məlumat verib.

Qeyd edək ki, “Bayraktar Kızılelma” ilk dəfə avqustda Samsunda keçirilən “Teknofest-2022” festivalında təqdim olunub.

