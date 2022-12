AZTV-nin "Əsas məsələ" verilişində Azərbaycan və Türkiyənin birgə hərbi təlimləri müzakirə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, efirə dəvət olunan qonaqlar arasında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycandakı Xüsusi Komandanlıq Qrupunun komandanı general-polkovnik Bəxtiyar Ersay da dəvət olunub.

General-polkovnik "Qardaş yumruğu" təlimlərin miqyasından, xarakterindən söz açıb.

