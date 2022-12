Müdafiə nazirinin müavinləri - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, Aqil Səlim oğlu Qurbanov Prezident İlham Əliyevin 09.12.2022-ci il tarixli sərəncamı ilə müdafiə nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.

Metbuat.az Müdafiə Nazilriyinin saytına istinadən general-polkovnik Zakir Həsənovun müavinlərinin siyahısını təqdim edir:

General-polkovnik Kərim Vəliyev - müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi



General-leytenant Osmanov Nizam - Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi

General-leytenant Ənvər Əfəndiyev - müdafiə nazirinin müavini – Quru Qoşunların komandanı



General-polkovnik Kərəm Mustafayev - müdafiə nazirinin müavini - Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanı





General-leytenant Ramiz Tahirov - müdafiə nazirinin müavini - Hərbi Hava Qüvvələrinin Komandanı





Qeyd edək ki, nazirliyin saytında müdafiə nazirinin müavini – şəxsi heyət baş idarəsinin rəisi vəzifəsi boş göstərilib.

