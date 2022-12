Bir müddət öncə Azərbaycan müdafiə nazirinin müşaviri vəzifəsinə təyin olunmuş türkiyəli general-polkovnik Bəxtiyar Ersayın yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəklərdə nazirin müşavirinin yeni yayılmış fotosu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.



