Yolka ağacı alıb evə gətirdi: Budaqların hərəkət etdiyini görəndə dəhşətə gəldi - VİDEO

İngiltərədə yolka ağacı alan ailə qəribə hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar yolka ağacını hazır formada alaraq evə qoyublar. Bir müddət sonra onlar yolkaya yaxınlaşanda qorxulu anlar yaşayıblar. Ağacın budaqlarının arasında hərəkət müşahidə edən ailə üzvləri, onun siçan olduğunu müəyyən ediblər. Ardınca siçan zərərsizləşdirilib. Ailə üzvləri bildiriblər ki, siçan evə ağacla birlikdə gəlib. Onlar hesab edirlər ki, siçan mağazada yolka ağacında gizlənib və ağacın budaqlarının arasında evə gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.