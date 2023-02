Litvada qaz kəmərində GÜCLÜ PARTLAYIŞ: alovun hündürlüyü 50 metrə çatdı

Litvanın Pasvalı bölgəsində qaz kəmərində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə LTR nəşri kəndlərdən birinin sakinlərinin təxliyəsi barədə məlumat yayıb.

"Pasvalski rayonunun Venkemia qəsəbəsinin Pasvalis kəndində Coniskelis küçəsində qaz kəməri partlayıb", - nəşr yazır.

Qaz kəmərinin üzərindəki alovun hündürlüyünün 50 metrə yaxın olduğu dəqiqləşdirilir. İndi Şyaulyai - Pakruojis - Pasvalis avtomobil yolu bağlanıb. Dolama yol boyu avtomobillərin hərəkəti təşkil edilir.

Yanğınsöndürənlər hadisə yerindədir və 3 polis qrupu da xidmətdədir.

Ölənlər barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.