Azərbaycan zəlzələdən əziyyət çəkən soydaşlarımıza yardım etmək istəyib - İranın cavabı...

Tehran administrasiyası Azərbaycanın İranın Xoy şəhərində zəlzələdən zərərçəkənlərə yardım təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu agentliyi diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Agentlik yazır ki, səfirliyə hücumla bağlı iki ölkə arasında yaranmış böhrana baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti Xoy şəhərindəki zəlzələ ilə bağlı Tehran səfirliyinə yardım təklif edib. Tehran administrasiyası Azərbaycanın yardım təklifini qəbul etməyib. Qeyd edilir ki, zələzlə nəticəsində on minlərlə azərbaycanlı zərər çəkib. Zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım etməyən İran hökuməti başqalarına da kömək etməyə imkan vermir.

Qeyd edək ki, yanvarın 28-də Qərbi Azərbaycan əyalətinin Xoy şəhərində 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Rəsmi məlumatlara görə, Azərbaycan türklərinin sıx yaşadığı bölgədə zəlzələ nəticəsində 1500 ev dağılıb. Sosial şəbəkələrdə zəlzələdən zərərçəkənlərin İran dövlətindən heç bir yardım almadıqları və soyuq havada çöldə qaldıqları barədə görüntülər paylaşılıb.

